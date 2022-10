NewTuscia – ROMA – «Sono in viaggio dal 2016, lavoro da remoto. Faccio sempre quello che mi salta in testa. Non è forse questa la libertà?». Questa la presentazione di Alessia Piperno, romana, 30 anni, sul su profilo Instagram “travel.adventure.freedom” dove racconta gli ultimi anni della sua vita dedicati alla scoperta del mondo. “Viaggiatrice solitaria”, come ama definirsi, Alessia gira il mondo per conoscere usi e costumi dei popoli. Si è sempre adeguata e rispettato le tradizioni e, in certi casi, gli obblighi, di ogni paese che ha visitato. Ma durante questo ultimo viaggio in Iran è stata protagonista di un episodio sgradevole non ancora conclusosi. Dopo quattro giorni di silenzio è riuscita a contattare i genitori a cui ha subito raccontato: «Mi hanno arrestato, sono in un carcere a Teheran. Vi prego aiutatemi». La ragazza ha confidato alla mamma Manuela e al papà Alberto di avere «fatto il diavolo a quattro» per ottenere la possibilità di avvisarli di ciò che le era successo chiamando da un telefono messo a sua disposizione.

Di certo l’Iran non è un paese che sta attraverso un periodo facile dal punto di vista economico, politico e sociale. Un paese a maggioranza musulmana sciita, a differenza di quasi tutti gli arabi che sono sunniti. Sino al 1979 l’Iran era una monarchia ma con la presa di potere da parte del clero le condizioni politiche e sociali sono nettamente peggiorate. Ad oggi il popolo è in rivolta per lo scarsissimo riconoscimento dei diritti delle donne, uccise anche semplicemente per un velo “indossato male”.