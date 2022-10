NewTuscia – VITERBO – Saranno le formazioni dei Vigili del Fuoco e dell’Associazione Pianeta Giustizia le finaliste del torneo Interforze calcio a 7 Santa Rosa Città di Viterbo 2022.

L’incontro già programmato per venerdì 30 settembre u.s. è stato rinviato causa maltempo a mercoledì 5 ottobre p.v. alle ore 18.00 presso il campo sportivo della Parrocchia Santa Maria della Grotticella di Viterbo.

Entrambe le squadre finaliste hanno dimostrato, nella fase a gironi e soprattutto nelle gare di semifinale, una solida intelaiatura evidenziando delle individualità di spicco quali Vittori Andrea, Maio Matteo, Fringuelli Maurizio ed il veterano Marchi Filippo per i Vigili del Fuoco e Nobili Daniele, Cesarini Paolo e Manni M. Edoardo per Pianeta Giustizia.

Buono l’esordio nel torneo per il Comune di Viterbo e la Scuola Sottufficiali dell’Esercito.

Precederà l’incontro di finale una partita amichevole di calcio femminile under 15 tra le squadre del A.S.D. Viterbo Football Club e la Ternana Calcio.

Animatori degli incontri saranno i volontari clown di corsia dell’Associazione Goji Vip di Viterbo.

Il Comitato Organizzatore ringrazia il Comune di Viterbo, l’Avis Sezione Comunale di Viterbo e l’Admo Viterbo per la gentile concessione del patrocinio.

Analogo ringraziamento va agli sponsors che con il loro contributo hanno permesso la realizzazione della manifestazione.

Citazione d’obbligo per la ASD Viterbo Football Club per il sostegno al Comitato Organizzatore e la Ternana Calcio femminile per l’adesione alla partita amichevole prima della finale del torneo.

Nel rispetto della finalità dell’evento sportivo il ricavato dei contributi ricevuti sarà devoluto, detratte le spese sostenute dal Comitato Organizzatore, alla Sezione Admo di Viterbo.

Per tutti gli invitati e gli spettatori presenti dopo la cerimonia di premiazione sarà offerto un buffet conviviale e la brochure riepilogativa del Torneo per un arrivederci alla terza edizione del 2023

IL COMITATO ORGANIZZATORE