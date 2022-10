NewTuscia – Quando arriva il momento di comprare una nuova auto, sono molte le domande e i dubbi che sorgono. Non si parla solo di fattori come il tipo di alime ntazione, il prezzo o il modello, ma anche delle tempistiche, dato che in effetti esistono dei periodi migliori di altri. Ecco perché oggi vedremo insieme quali sono i momenti migliori per acquistare una vettura, sottolineando anche i motivi di ciò.

Qual è il periodo migliore per comprare un’automobile?

In generale, è sempre meglio acquistare un’auto alla fine dell’anno o all’inizio di quello successivo, ovvero a dicembre o a gennaio. Per quel che riguarda dicembre, c’è una spiegazione ben precisa, ed è la seguente: molte case automobilistiche lanciano nuovi modelli a novembre, per cui i concessionari cercano di sbarazzarsi delle vecchie automobili facendo offerte molto allettanti. Per quanto riguarda gennaio, è un buon momento per acquistare un’auto perché i concessionari cercano di raggiungere i loro obiettivi annuali e, per questo motivo, sono anche disposti ad offrire sconti significativi.

Naturalmente questo discorso vale sia per le auto nuove, sia per le vetture di seconda mano. Di conseguenza, è bene prepararsi un piccolo gruzzolo per effettuare questo tipo di investimento. In alternativa, esiste la possibilità di sfruttare alcuni portali specifici che permettono di effettuare un prestito di quelli online e veloci, che potrebbe aiutare nelle tempistiche. Questi fattori sono dunque da tenere d’occhio perché, come vedremo anche nel prossimo paragrafo, esiste anche il rovescio della medaglia: i periodi durante i quali non è consigliato effettuare l’acquisto di un’auto.

I periodi durante i quali non conviene comprare un’auto

I periodi di alta stagione possono rappresentare una “trappola”, per chi cerca di comprare una nuova vettura. Per fare un esempio concreto, le auto cabrio in primavera registrano un notevole aumento dei prezzi, un po’ come avviene con i viaggi estivi presso le località balneari. In secondo luogo, si consiglia di evitare sempre il periodo di inizio mese, preferendo invece gli ultimi giorni. Questo per via del fatto che nei primi giorni di ogni mese vengono azzerate le quote di vendita delle auto, quindi è più difficile ottenere sconti. Durante gli ultimi giorni, invece, i concessionari hanno l’esigenza di chiudere gli obiettivi prefissati, e di conseguenza è più facile trovare delle offerte o delle opportunità per contrattare.

Anche la fine dell’estate, e nello specifico il mese di settembre, sono periodi particolari. Infatti, in questa fase dell’anno di solito non ci sono buoni sconti sulle auto e, inoltre, le concessionarie non scendono facilmente a patti per via dell’uscita sul mercato di nuovi modelli di automobili che caratterizzano la fine dell’anno. In altre parole, potrebbe essere davvero complesso intavolare una trattativa, e il tasso di successo potrebbe essere molto basso.

In definitiva, ecco come si possono tenere a mente periodi migliori e peggiori per acquistare un’auto. Ovviamente ci possono essere delle valide eccezioni, ma in generale è sempre bene seguire questi consigli per risparmiare il più possibile, anche perché si tratta comunque di un investimento oneroso e con cifre importanti in ballo.