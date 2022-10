NewTuscia – VITERBO – Il Comune di Viterbo, settore servizi sociali, ha necessità di reperire un professionista tecnico (geometra iscritto all’Ordine) per l’effettuazione di sopralluoghi presso abitazioni private, al fine di verificare le dichiarazioni rese dai locatari (stato di manutenzione o eventuale affollamento dell’alloggio in uso), per accedere alla graduatoria Erp.

Le candidature dovranno pervenire al protocollo del Comune di Viterbo tramite pec, all’indirizzo protocollo@pec.comuneviterbo.it entro il prossimo 15 ottobre, nel rispetto delle modalità e dei requisiti indicati nel documento. Questo, in sintesi, quanto previsto dall’avviso di manifestazione di interesse per sopralluoghi tecnici recentemente pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Viterbo. L’incarico configurato quale prestazione occasionale – si legge nell’avviso – prevede l’effettuazione di circa 40/45 sopralluoghi urgenti e dovrà terminare preferibilmente entro la fine dell’anno. Sul sito del Comune si possono trovare tutti i moduli da scaricare e la documentazione da allegare alla domanda.