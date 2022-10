NewTuscia – VITERBO – Su 106 capoluoghi, la provincia di Viterbo si trova in posizione 59 secondo la classifica che il Sole 24 Ore ha stilato contenente le statistiche sulla criminalità con i dati del 2021.

Nello specifico, nella Tuscia risultano 2905 denunce ogni 100mila abitanti, che per un totale di 8937 portano la situazione a registrare un calo del 4,8%; in nona posizione per omicidi volontari (1,3 ogni centomila abitanti), la Tuscia si riprende sui tentati omicidi e infanticidi finendo in fondo alla classifica; al novantesimo posto per le rapine, mentre per le estorsioni all’81esimo. Decisamente peggio invece per quanto riguarda le violenze sessuali, per le quali siamo in 35esima posizione, e le violenze sessuali con vittime minori di 14 anni la fanno finire addirittura in ottava posizione con 5 denunce, (1,7 ogni centomila abitanti).

Con i casi d’usura al 33esimo posto, associazione a delinquere al 54esimo e per quelle di tipo mafioso al 106esimo, la provincia è in una situazione preoccupante per gli incendi (in 15esima posizione con 25,4 casi ogni 100mila abitanti); per stupefacenti 24esima (62,1 ogni centomila abitanti), 53esima per furti in abitazione.

Nel resto del Lazio, Roma a livello generale è quinta, con 4856 denunce ogni centomila abitanti (205.053 totali) e Latina 37esima, con 3253 casi ogni centomila abitanti (18.401 totali). Frosinone al 96esimo posto con 2366 casi ogni 100mila abitanti (11.084 in totale) e Rieti è 69esima con 2750 per 100mila abitanti (4144 totali).

Al primo posto Milano con 193749 casi, poi Rimini e Torino. In fondo col minor numero di denunce, Oristano, Pordenone e L’Aquila.