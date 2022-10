NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’associazione “Tuscia in Lotta”.

Gia’ prima della Pandemia la “loro ” crisi si faceva sentire.

La “Guerra in Ucraina” voluta e preparata da anni dalle grandi potenze – Usa, Russia, Europa- per il “dominio” del nord Europa e il controllo sulle importanti risorse Energetiche e Agro-alimentari (esportate in tutto il mondo) presenti in Ucraina hanno, di fatto, solo “aggravato” la Macelleria Sociale che ci stanno prospettando ( l’ultimo attentato al gasdotto main-stream 2 e il blocco dall’Austria di una parte del gas in arrivo in Italia sono solo gli ultimi episodi).

IL NEMICO E’ IN CASA NOSTRA!

In Italia, quale che sia lo schieramento dI Governo, si sta sempre procedendo ad attuare i piani gia’ decisi dai Padroni di Washington e Bruxelles per sostenere la loro guerra e non la pace inviando ARMI – SOLDI -UOMINI (vedere l’aumento per le Spese Militari di ulteriori 1,35 miliardi in quest’anno, arrivando ad una cifra totale di quasi 26 miliardi) attraverso decreti legge e politiche economiche e fiscali contro il popolo e i lavoratori.

È davanti ai nostri occhi e nelle nostre tasche l’immiserimento dello stipendio (per chi lo percepisce ancora), la fatica per poter arrivare a fine mese a fronte delle stesse ore di lavoro spesso con ritmi e carichi sempre più’ pesanti, una inflazione galoppante dovuta all’aumento vertiginoso (e speculativo) del prezzo delle materie prime per l’energia (gas, luce, etc.) e dei beni di prima necessita’.

Alcuni aumenti dei prezzi:

Pane + 14.6 % – Riso + 26.4%/ – Latte conservato e Farina + 24%/ – verdura fresca:+16.7% Uova+16.6% … e questi sono pochi esempi, per scrivere una lista completa non basterebbe una pagina intera.



ADESSO BASTA! NOI NON PAGHIAMO LA VOSTRA CRISI!!!

Lottiamo contro il Carovita.

Riappropriamoci dei “mezzi” necessari per Vivere non per Sopravvivere!!

Noi abbiamo iniziato (come altri/e in questi giorni in tutta Italia) a farlo nella TUSCIA.

Ieri, domenica 2 ottobre siamo andati a prenderci la Legna per scaldarci intorno al lago di Vico dove si era verificata giorni fa una tromba d’aria; il ‘’recupero’’ di questa legna è stato dato a ditte private, senza alcun giovamento per la popolazione dei comuni limitrofi.

CONTRO IL FREDDO DI QUESTO INVERNO

NELLE STUFE METTIAMOCI IL GOVERNO!!!