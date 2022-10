NewTuscia – ACQUAPENDENTE – L’aquesiano Angelo Pedetta dopo aver conquistato la pool nelle prove libere ha visto annullarsi l’ultima decisiva gara per tentare l’assalto al podio del Campionato Amatoriale italiano specialità Rookie 600. Poco prima che scendesse in pista al Misano Word Circuit, si è infatti verificato un grave incidente durante il secondo giro di gara della classo 600 Pro. Il bilancio parla purtroppo del decesso del pilota romano Federico Esposito (27 anni) e di un altro di Bologna (il trentunenne Marco Sciutteri) attualmente ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale di Cesena.

Liberata la pista per consentire l’arrivo tanto dell’ambulanza di soccorso quanto dell’elicottero ed appurata la gravità della situazione la Federazione ha diramato il seguente comunicato : “La manifestazione” si sottolinea, “a cui partecipavano oltre 360 piloti impegnati in diversi challenge di carattere nazionale è stata chiusa anticipatamente in segno di rispetto. La FMI, il Misano World Circuit e l’organizzatore del Trofeo Italiano Amatori sono vicini alle famiglie dei piloti coinvolti”. In attesa se recuperare o meno la sessione, il pilota aquesiano che