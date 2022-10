NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Con l’Aggiornamento del piano di risanamento della qualità dell’aria (PRQA) approvato oggi dal Consiglio regionale, il Lazio ha uno strumento prezioso per intervenire nelle zone a più alta incidenza di inquinamento atmosferico e al contempo preservare quelle in cui la qualità dell’aria rispetta gli standard qualitativi più alti.” Così in una nota la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Marta Leonori.

“Attraverso questo piano si apre la strada ad una serie di miglioramenti nella limitazione delle emissioni nocive industriali, nello svecchiamento dei mezzi pubblici in circolazione, nell’incentivazione al rinnovo del parco auto privato e negli interventi urbanistici per la limitazione del traffico veicolare.

E’ la strada già percorsa in questi anni dal presidente Zingaretti e dalla sua amministrazione, verso una qualità dell’aria sempre nei limiti di legge su tutto il territorio, per la salvaguardia della salute umana e dell’ecosistema. Con l’aggiornamento del piano – conclude Leonori – è stata indicata la rotta per i prossimi anni, nei quali occorrerà ancor di più investire nel monitoraggio della qualità dell’aria, nelle nuove tecnologie a emissione zero, nello sfruttamento delle energie rinnovabili e in un ciclo dei rifiuti virtuoso in tutta la regione.”