NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa inviatoci dal consigliere comunale di opposizione Luisa Ciambella. L’ex vicesindaco chiede di prevedere un consiglio comunale straordinario in merito al presunto progetto di realizzare nella Tuscia un deposito nazionale di rifiuti radioattivi.

“Nel corso dell’ultima seduta ordinaria del 4 ottobre 2022, il Consiglio Comunale di Viterbo ha accolto all’unanimità la mia richiesta di convocare a breve un consiglio comunale aperto per approfondire la pericolosa quanto delicata questione del progetto Sogin di individuare la Tuscia come una delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Le istituzioni non possono rimanere in silenzio di fronte a questo ennesimo attacco al nostro territorio. Abbiamo il dovere di difendere la Tuscia e il suo immenso patrimonio ambientale da queste preoccupanti operazioni che porterebbero soltanto ulteriori disagi all’economia e alla vivibilità di tutti. Per il Bene Comune delle nostre comunità è giunto il momento di assumere una posizione chiara e inequivocabile sul fatto che il Viterbese è una terra da valorizzare non da conquistare.”