NewTuscia – VITERBO Si alza il sipario sulla stagione 2022/2023 dell’Asd San Lorenzo Nuovo. La location è quella affascinante di Therma Oasi, la splendida struttura termale situata su strada Martana alle porte di Viterbo. Anno nuovo e rinnovate ambizioni per la società del presidente Pierpaolo Cincinelli che si appresta ad affrontare il campionato di Prima Categoria laziale girone A. Il raggruppamento si preannuncia complesso e allo stesso modo avvincente per la presenza di squadre blasonate. Il San Lorenzo Nuovo si presenta ai nastri di partenza con una squadra quasi totalmente rinnovata rispetto alla scorsa stagione: su 21 componenti della rosa, ben 14 sono i nuovi arrivati: uno sforzo importante per consegnare al tecnico Stefano Broccatelli una formazione di alto livello in grado di competere alla pari con le big del torneo.

La famiglia Barberini ha fatto gli onori di casa offrendo la possibilità al San Lorenzo Nuovo di presentarsi e farsi conoscere. Il presidente Cincinelli ha ringraziato i proprietari della struttura e il sindaco di San Lorenzo Nuovo Massimo Bambini: alla presentazione ha partecipato anche il dottor Angelo Moracci, delegato provinciale della Figc. Il presidente si è detto orgoglioso della creatura che sta nascendo sotto i suoi occhi e vuole fare una premessa: “Le voci che sono state messe in giro alla fine della scorsa stagione ci hanno fatto male, ci hanno fatto terra bruciata intorno, alla fine ci siamo trovati con pochi giocatori. Poi con tutti i dirigenti ci siamo guardati in faccia e abbiamo deciso di andare avanti. È arrivato Bruno Silvi e, grazie alle sue conoscenze, siamo riusciti a costruire la squadra. Siamo una società sana ed è nostra volontà fare bene con l’obiettivo di stare tra i primi in un campionato bello e livellato verso alto e quindi è affascinante. Ringrazio gli sponsor che ci aiutano e ci danno una grossa mano e Mattia Barberini che ci ha ospitato”.

Oltre che dal presidente Pierpaolo Cincinelli, la società è composta dai vice presidenti Mattia Barberini e Francesco Veracini, dal direttore generale Giuseppe Breccola, dal direttore sportivo Riccardo Baccelloni, dal direttore tecnico Bruno Silvi, dal responsabile del settore giovanile Massimo Batella, dal segretario Mauro Amato, dal segretario amministrativo Marco Bottarini, dai dirigenti Andrea Muzzi , Adelio Del Segato, Fabio Lupi, Simona Patrascu, Luca Baccelloni , Andrea Petrella, Fausto Rosiello, Giancarlo Strappafelici e dal cassiere Andrea Manetti.

Quindi è intervenuto il sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo Bambini: “Sono io che ringrazio voi, conosco questa società da quattro anni e ho avuto modo di apprezzare serietà e impegno, fattori che denotano la volontà di costruire un progetto serio e consolidato nel tempo. La società rappresenta San Lorenzo Nuovo. L’obiettivo è coinvolgere il paese: il calcio deve diventare l’appuntamento della domenica. Divertitevi, siate corretti, ma se vinciamo il campionato siamo tutti più contenti”.

Poi ha preso la parola il direttore tecnico Bruno Silvi che ha ringraziato la società per l’opportunità: “Per me è un ritorno a San Lorenzo. Sono stato contattato da amici e compagni con cui ho giocato negli anni passati. Questa è una società di persone serie ed è una grande famiglia. Siamo partiti con pochi ragazzi dopo vicende dell’anno scorso. Nelle scelte fatte per costruire la squadra, chi è venuto è dapprima un bravo ragazzo e poi bravo giocatore. Si tratta di persone serie che rispecchiano la società. Sarà campionato avvincente e sarà bello per tutti fare parte di questo torneo”.

Infine è stata la volta del mister Stefano Broccatelli, che in questa avventura si avvale della collaborazione dell’allenatore dei portieri Andrea Spadaccia: “Giochiamo in un girone complesso con società strutturate che lo scorso anno facevano categorie superiori. Allenare qui per me è un onore ed è stato facile accettare la proposta di questa società. Ho trovato ragazzi eccezionali che si allenano bene e si sacrificano, già stanno facendo gruppo. Non ci sono prime donne e questo è un segnale positivo. Si tratta di una squadra giovane e anche per questo non si può dare nulla per scontato. Dobbiamo continuare su questa strada sapendo che non sarà facile, ma allo stesso modo sarà avvincente disputare una stagione come questa. Abbiamo fatto buone amichevoli purtroppo con squadre di categorie inferiori: non è possibile iniziare un campionato a fine ottobre”. Per quanto riguarda le gare del precampionato il San Lorenzo Nuovo ha già giocato contro Sorano, poi Virtus Acquapendente vincendo per 4-1, quindi Romeo Menti (vittoria per 3-2), Gradoli (vittoria per 4-1). I prossimi appuntamenti: mercoledì 5 ottobre contro la Juniores nazionale dell’Orvietana, sabato 8 contro il Grotte di Castro, mercoledì 12 contro l’Onano, sabato 15 contro la Vigor Acquapendente. Il campionato inizia il 23 ottobre.