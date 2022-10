NewTuscia- MONTEFIASCONE- La Regione Lazio ha assegnato al Comune di Montefiascone in qualità di capofila Distretto VT/1 la somma di € 34.750,00 in merito ad erogazione provvidenze economiche a favore delle persone con sofferenze psichiche. Con apposita Determina l’ente capofila ha immediatamente trasferito il fondo alla ASL Viterbo che provvederà alla distribuzione ai Comuni distrettuali (Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Civitella d’Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano ,Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Onano, Proceno , San Lorenzo Nuovo ,Valentano].