– Tra i provvedimenti necessari si segnalano la chiusura al transito veicolare il 6 e 7 ottobre zona Porta San Pietro e vie limitrofe e dal pomeriggio del 9 alla sera del 12 ottobre zona piazza del Plebiscito e vie limitrofe

– Dalle ore 22 alle ore 6 dei giorni 10 e 11 ottobre circolazione regolare in via Cavour e via Fontanella di Sant’Angelo

– Interrotto anche il traffico pedonale durante le riprese

NewTuscia – VITERBO – Al via le riprese cinematografiche per The Jackal, il film della Disney, la cui produzione esecutiva per l’Italia è firmata Cattleya. Come più volte anticipato, per consentire il regolare svolgimento di tali riprese – in programma dal 4 al 14 ottobre – si rendono necessari una serie di provvedimenti riguardanti sosta e traffico veicolare. Si ricorda che anche il transito pedonale durante le riprese sarà interrotto.

In sintesi, due le zone dove sarà richiesta la massima collaborazione, ovvero nella parte di Porta San Pietro e vie limitrofe nei giorni 6 e 7 ottobre fino alle ore 8 dell’8 ottobre e nella parte riguardante via Cavour, via Annio, piazza del Plebiscito, dalle ore 18 del 9 ottobre fino alle ore 22 del 12 ottobre.

Nel dettaglio si riportano tutti i provvedimenti previsti dall’ordinanza n. 733 del 30-9-2022 del Comando di Polizia locale e successiva integrazione del 1-10-2022.

– Come già anticipato, in via Ascenzi è in vigore da ieri 3 ottobre (fino alle ore 23 del 12 ottobre) il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli (ad eccezione dei mezzi della produzione). Da oggi 4 ottobre fino alle ore 24 del 13 ottobre sarà vietato sostare nell’area di parcheggio di Valle Faul, dall’ingresso lato Porta Faul fino alla fontana a raso (circa 1200 mq).

– Dalle ore 18 di domani 5 ottobre fino alle ore 8 dell’8 ottobre in via delle Fortezze sarà vietato sostare e transitare con qualsiasi veicolo. Tale provvedimento consentirà l’allestimento di un campo base logistico (ord. n. 744 del 1-10-2022, integrazione).

– Dalle ore 8,30 alle ore 18 del giorno 6 ottobre e dalle ore 6 del 7 ottobre fino alle ore 8 del giorno successivo (8 ottobre), divieto di transito anche in via San Pietro (ultimo tratto in corrispondenza dell’omonima Porta), via Porta Fiorita, via Salicicchia e via Vetralla.

– Nelle suddette vie e nelle stesse fasce orarie sarà vietato anche sostare (il 6 ottobre il divieto di sosta avrà inizio alle ore 6). Divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli anche in via dei Giardini – in corrispondenza di Porta Fiorita, nel tratto sottostante l’effige della Madonna, dalle ore 19 del 6 ottobre fino alle ore 8 del giorno 8.

– Dal 9 ottobre attenzione puntata sulla seconda zona interessata dai provvedimenti. Si comincia con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione in via Cavour, dalle ore 18 di tale giorno (9 ottobre) fino alle ore 22 del 12 ottobre.

– Dalle ore 6 del 10 ottobre alle ore 22 del 12 ottobre, divieto di circolazione veicolare in via Cavour (tratto compreso tra via Annio e piazza del Plebiscito) e via Fontanella di Sant’Angelo (tratto compreso tra via Saffi e via Cavour). Direzione obbligatoria da via Cavour verso via Annio. Si precisa che dalle ore 22 alle ore 6 dei giorni interessati dalle riprese, la circolazione veicolare su entrambe le vie (via Cavour e via Fontanella del Suffragio) sarà regolare.

– Dalle ore 8 dello stesso 10 ottobre alle ore 23 del 12 ottobre divieto di transito anche in via Ascenzi. Anche in questo caso, dalle ore 23 alle ore 8 dei giorni interessati dalle riprese, il traffico tornerà regolare.

– A partire dalle ore 7 del 10 ottobre ininterrottamente fino alle ore 23 del 13 ottobre divieto di sosta su entrambi i lati e divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli in via San Clemente.

Durante tutta la durata delle riprese cinematografiche, gli agenti di polizia locale e gli altri organi di polizia stradale potranno intervenire interrompendo la circolazione veicolare e pedonale laddove necessario.

Si precisa che durante le riprese il transito pedonale non sarà consentito.

Sui luoghi interessati dai provvedimenti è stata collocata idonea segnaletica.