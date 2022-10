La rassegna dove si usa un linguaggio esplicito che però fa molto ridere

Secondo appuntamento: Tri is megl che uan!

Teatro San Leonardo di Viterbo, sabato 8 ottobre alle ore 21

NewTuscia – VITERBO – Cosa si potrebbe volere di più da uno spettacolo teatrale che si fa addirittura in tre per offrire al pubblico il meglio della Stand Up nazionale in versione femminile?

Chiara Becchimanzi, Laura Formenti e Giulia Nervi (rigorosamente in ordine alfabetico) non condividono, ma occupano il palco del Teatro San Leonardo di Viterbo con i loro show, passandosi il testimone della comicità acre e senza filtri che costituisce una delle caratteristiche salienti del genere.

Diverse tra loro, ma accomunate da una elevatissima tenuta di palco, le tra attrici/autrici sapranno dare forma ai loro e ai nostri problemi sentimentali, sociali, pubblici o inconfessabili, ribadendo che “tre è meglio di una”, anche perché il biglietto di ingresso è uno solo!

Chiara Becchimanzi

Attrice, regista, autrice, scrittrice, progettista culturale, co-fondatrice della Compagnia Teatrale Valdrada. Partecipa a programmi comici in Rai e su Comedy Central. Fa parte della Compagnia Internazionale Ondadurto Teatro, vicepresidente del Teatro del Lido di Ostia. Nel 2019 il suo primo romanzo, “A ciascuna il suo”, un erotico-comico sugli eccitanti disastri della precarietà affettiva.

Laura Formenti

Stand up comedian, autrice, attrice, performer… insomma non sa ancora cosa fare da grande. Finalista a Italia’s Got Talent 2021 e virale sul web col video “Se fossi un uomo…” In tv è uno dei volti fissi di Comedy Central, hA partecipato a Colorado e Domenica 5. Nel 2021 Serena Dandini la chiama a fare parte del progetto “Vieni avanti cretina”. Attrice e performer da anni in diverse produzioni italiane e internazionali.

Giulia Nervi

Attrice, cantante, ukulelista, stand-up comedian, motivo d’imbarazzo per amici e famigliari, ma soprattutto queen indiscussa della parmigiana di melanzane. Gira l’Italia accompagnata dal suo fido ukulele Giuda, raccontando le proprie disavventure tra stampe animalier, luoghi comuni, social network, richieste improbabili ed esperimenti sociali.

CHIARA BECCHIMANZI – LAURA FORMENTI – GIULIA NERVI

sabato 8 ottobre alle ore 21

Teatro San Leonardo, Via Cavour 9, 01100 Viterbo

Per ulteriori informazioni: telefono 393.9041725 – 392.3018173

Prevendita online: circuito ticketitalia.com

Prevendite a Viterbo: Bistrot del Teatro (Via Cavour 9, a Viterbo. Tel. 392.3018173) – Underground (Via della Palazzina 1, a Viterbo. Tel. 0761342987).

Costi

Biglietto singolo spettacolo: 15 euro