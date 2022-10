NewTuscia – VITERBO – L’offerta formativa internazionale dell’Università degli Studi della Tuscia sta raccogliendo grandissimo interesse da parte di studenti fuori regione e stranieri. In particolare, le richieste di iscrizione di studentesse e studenti provenienti dall’estero sono più che triplicate rispetto allo scorso anno. Pertanto, al fine di supportare gli studenti internazionali ed i fuori sede nella ricerca degli alloggi a Viterbo, Civitavecchia e Rieti, Unitus intende raccogliere manifestazioni di interesse, da parte di operatori economici qualificati (strutture alberghiere, ricettive o operatori privati), per la stipula di una convenzione. Si richiede la disponibilità di alloggi dotati di impianti a norma e di attestazione di conformità alla normativa vigente in materia, ubicati ad una distanza non superiore a 800 metri dagli immobili sede dell’Università oppure, se a distanza superiore, situati in prossimità delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico.

Gli interessati potranno presentare la manifestazione di interesse e stipulare una convenzione con

l’Università, che si impegna ad inserire tali alloggi, nella banca dati dell’Ateneo cui accedono gli studenti

interessati. L’avviso per la presentazione della manifestazione di interesse è disponibile al link: